Kalju peatreener Frantsev: tunnetasin tugevat survet

Teatavasti kaotas Kalju suvel Euroopa liiga esimeses eelringis Islandi klubile Stjarnan. «See oli meile väga valus löök igas mõttes. Ebaõnnestumise minu süül. Pärast seda tagasilööki oli surve suur. Eelkõige panin need kohustused enda ja meeskonna õlule mina ise, mitte keegi teine.»

«Olime stabiilsed,» tõi venelasest juhendaja välja edu suurima aluse. «Ka meil tekkis mänguliselt mõõnahetki, aga pidasime vastu ega kaotanud ainsatki mängu. See on suur asi. Aitäh poistele ja tervele klubile!»