Seimi treenerist isa Alar: Mardi selg ei pidanud vastu

Seim võttis tõukamises suure riski, kui suundus 235 pealt kohe 251 kilogrammile. Kuna varasemad rekordid on kustutatud, siis oleks 251 tähistanud maailmarekordit. «Selg ei kestnud ega lasknud asendit ära hoida, et jalga tõukesse rakendada. See oli risk. Enne võistlust oleks Mart kuuenda kohaga rahul olnud,» märkis treener. «246 oleks andnud tõukamise hõbemedali, aga siis me ei teadnud seda. 251 oleks olnud maailmarekord.»