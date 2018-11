Ukraina tippklubile alla jäänud Serviti juhendaja Musting: 19 väravaga pole võimalik võita

Kahe Eesti klubi omavaheline mõõduvõtt Sõle spordikeskuses algas küll Viljandi kapteni Kristjan Kooviti väravaga, kuid pärast viienda minuti 2:1 eduseisu said mulgid avapoolajal kirja veel vaid viis tabamust. Tallinn kasutas osavalt ära kiirrünnakuid ja edu kasvas hoogsalt. Seisult 10:6 tehti viimase kümne minutiga veel 6:1 spurt ning mindi puhkepausile 16:7 eduseisus.

Viljandi mängis pea terve teise pooltunni väravavahita ehk kasutas rünnakutel seitsmendat väljakumängijat. Väravaid tõi see küll pisut enam, ent võitjas kahtlust ei tekkinud. Pealinlased kirjutasid B-tugevusgrupi tabelisse teise võidu tulemusega 30:18, Viljandi sai kolmanda kaotuse. Markus Viitkar ja Rainer Kelk viskasid võitjate kasuks kuus väravat, Simon Drõgin ja Andrei Hapal kaotajate poolel neli.

«Eks me oleme sel hooajal Balti liigas õpipoisi staatuses,» tunnistas Viljandi HC peatreener Marko Koks. «Mis ei tähenda, et me võita ei tahaks, aga täna olime ääretult hädised. Kõik, mis enne räägitud, ununes mängijatel avavile kõlades ja jalgu me alla ei saanudki. Teeme tööd edasi ja usun, et hakkame meeskondliku klapi paranedes ka paremat mängu näitama.»

HC Tallinna peatreener Jüri Lepp hindas võitu pingevabaks. «Paarikümne minutiga sai kõik selgeks, andsime mänguaega kõigile ja tundsime end küllalt mugavalt. Viljandi noored on tublid, aga hetkel on vaekauss siiski selgelt meie kasuks. Teisel poolajal seitsmekesi kuue vastu said mulgid vahet hoitud, aga võitja oli selleks hetkeks selge,» sõnas Lepp.

Põlvas võõrustas Serviti päev varem HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi alistanud Zaporožje ZTRi. Kodumeeskond jäi kohe algul hätta ukrainlaste liikuva ja samas füüsilise kaitsega ning ZTR sai kiirelt 6:2 ette. Pärast kaheksaminutilist väravapõuda saatis Kristjan Muuga palli hästi mänginud Anton Derevjankini selja taha ning Balti liigas debüteerinud Mathias Rebane tegi karistusviskest seisuks 8:4.

Korra vähenes vahe kolmele, kuid poolaja võitis ZTR 14:10. Teisel pooltunnil jõuvahekorrad ei muutunud. Juba avapoolajal mängurütmi rikkunud eemaldamised jõudsid kulminatsioonini 44. minutil, kui Serviti jäi platsile kolmekesi. ZTR suurendas vahet seitsmeni, ent põlvalased võitlust ei lõpetanud.

Raiko Rudissaare kaks tabamust ja Eston Varuski poolt tühja puuri saadetud pall aitasid viimast kümmet minutit alustada seisult 21:16. ZTR võttis siiski oma ja sai A-tugevsugrupi tabelisse kolmanda võidu tulemusega 28:19. Rudissaar viskas Serviti kasuks viis ja Alfred Timmo neli väravat.

«Pole midagi öelda – parem meeskond võitis,» lausus Serviti peatreener Kalmer Musting. «Täna polnud me konkurentsis, jäime kohe alguses surve alla ja kaotasime mängurütmi. Saime küll mängu tagasi, aga teise poolaja algus tuli ikka jube vaevaliselt. Visates vaid 19 väravat, pole võimalik ZTRi võita.»