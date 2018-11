Eesti veemotosportlased võitsid tänavu kuhjaga tiitlivõistluste medaleid

Aasta parimaks jetisportlaseks tuli teist aastat järjest Marten Männi, kes võitis hõbe- ja pronksmedali jetispordi EM-ilt. „Aasta oli meeskonna jaoks väga keeruline, sest uue tehnikaga harjumine rikkus peaaegu kogu hooaja esimese poole.“ ütles Männi, kellel detsembris seisab ees veel viimane MM-etapp. «EMil hõbeda ja Põhjamaade meistritiitli võidu võib kindlasti plusspoolele lisada, kuid üldises pildis on paljudel selle hooaja tulemustel veel kõvasti arenguvaru. Parima jetisportlase tiitel on alati üks eesmäkidest ning selle järjekordne võit on minu jaoks väga suur tunnustus.»