Võimas: MMil viienda koha saanud Kiivikas lahkub amatööride seast maailma esinumbrina

Head sõbrad, head uudised Hispaaniast, Benidormist maailmameistrivõistlustel -85kg 5.koht! Ja ühtlasi selle tulemusega garanteerisin endale ka selle aasta maailma reitingu üldvõidu!!!😀🤗 Sain kohe esimese väljakutse top 5 ja sellega oli selge, et olen suures mängus sees. Mis andis võimaluse loota ka medalit. Olin ühtlasi ainus eurooplane 6 parema seas finaalis. Tegin kõik, mis suutsin, et võita ka esimene MM medal, kuid täna sellest ei piisanud. Olulisem sellest oli kindlustada maailma reitingu esikoht rohkem kui 600 sportlase arvestuses, kes maailmareitingu punkte on saanud. Olgu öeldud, et reitingu punkte antakse teemantliiga etappidel 5 parem sekka tulnud võistlejatele, seega kogu võistlejate hulk kulturismis kokku on kordades veel suurem...😉 Seega kokkuvõttes suurepärane lõpp, minu amatöörsportlase karjäärile ja olen teeninud välja peale 25 aasta pikkust võistlemist korraliku puhkuse!🤗 Tänud kõigile, kes on mulle kaasaelanud ja toetanud! 🤗 Minu tänud ja lugupidamine! Suured õnnesoovid ka Egert Oiovile 4.koha eest Games klassikaline kulturism -175cm kategoorias! @egertoiov. Ilus isadepäevakingitus!🤗

