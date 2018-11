Fulhami meeskond oli mõistagi maruvihane. Ehkki kordus näitas, et Mitrovic oli tõepoolest napilt suluseisus, pahandas külalisi see, et kohtunik Paul Tierney lasi Liverpoolil palli niivõrd kiirelt mängu panna. Lisaks selgus kordusi vaadates, et Alisson eksis reegli vastu, mille kohaselt peab pall mängupaneku hetkel seisma.