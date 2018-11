Shaquille O'Neal meenutab: olen ilmselt ainus mees NBA ajaloos, kes ei pidanud meeskonnaga trenni tegema

«Umbes 30 minutit (pärast loosimist) saan ma kõne. Teisel pool toru oli Rich DeVos. «Tere, Shaqulle, ma olen härra DeVos, Orlando Magicu omanik. Me sooviksime su siia lennutada.» Ma ei teadnud toona eralennukitest midagi, ütlesin et ma saaks tulla Southwesti või Deltaga … Ta ütles, et ei-ei, me võtame su peale! Ma nägin esimest korda eralennukit,» muheles O’Neal ajas tagasi minnes.