Milline oli Kaljule võidu toonud hooaeg numbrite keeles?

* Kalju särgis on kaks korda Eesti meistriks tulnud kaks meest. Üks on 35-aastane Vitali Teleš, kes pidi hooaja keskel esiväravavahi kindad kolm aastat eakamale Pavel Londakule loovutama. Teine Martin Mägi, kes kuue hooaja eest oli alles 16-aastane ja platsile küll ei pääsenud, kuid neli korda koosseisu siiski. 2002. aasta tšempionidest on Sergei Terehhov praeguses Kaljus abitreener ja Kristen Viikmäe noortetöö juht.