Fännid kogusid Eesti jalgpalli toetuseks ligi 80 000 eurot

LHV Jalgpallikaart on LHV Panga ja Eesti Jalgpalli Liidu ühiselt loodud ametlik Eesti jalgpalli fännikaart. Iga Jalgpallikaardiga tehtud ostu pealt maksab LHV 10 senti jalgpalli toetuseks, mis läheb kaardiomaniku valitud jalgpalliklubile. Nagu juba tavaks on saanud, kogusid suurima toetuse rahvuskoondise fännid Eesti Jalgpalli Liidule. Klubidest teenis suurima toetuse Tammeka, millele järgnesid FC Flora ja Nõmme Kalju.

«Tänavu kogusid LHV Jalgpallikaardi kasutajad toetust koguni 146 klubile. Oleme märganud, et üha rohkem on klubidel endil huvi oma fänne seda toetussüsteemi kasutama kutsuda ja nii on ka toetussummad aasta-aastalt kasvanud,» kommenteeris LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu. «Meil on hea meel, et toetus jaguneb mööda Eestit laiali, sest jalgpallureid ja selle mängu armastajaid leidub ju igal pool,» lisas Kilu.