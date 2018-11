Brasiilias võidutsenud Hamilton oli lähedal katkestamisele: see masin poleks tohtinud lõpuni tulla

«Meil oli kohutav sõit. Mul on sõidu ajal korraga kümme erinevat kanalit lahti – ühest neist kostus, et Hamiltoni tabab järgmise ringi jooksul jõuallika rike. Keerasin selle kanali valjemaks ja küsisin, neilt, et mida see peaks tähendama,» meenutas Wolff keeruliseks kujunenud sõitu.

«Nemad rääkisid mulle, et tegu on suure probleemiga mille tõttu masin üle ühe ringi sõita ei tohiks. Siiski sõitis meie vormel edasi ja hiljem nad teatasid, et masina väljalase on koostööd lõpetamas, kuna kõik temperatuurilimiidid on juba ületatud,» rääkis Wolff.