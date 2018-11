Liverpooli ründestaari kahtlustatakse kihlveopettuses

Nimelt oodatakse 29-aastaselt Sturridge'lt Inglismaa jalgpalliliidu poolt vastuseid seoses väidetavate kihlveopettustega. BBC andmetel on uurimise alla sattunud periood, mis puudutab käimasoleva aasta Jaanuari.

Väidetavalt rikkus Sturridge ühte jalgpalli kihlvedudega seotud reeglit, mis hõlmab teatud informatsiooni jagamist, mis on seotud tema positsiooniga meeskonnas ning ei tohiks olla ametlikult saadaval.

«Daniel on andnud meile oma seletuse olukorras ning ta on valmis tegema olukorra uurimisel koostööd nagu ka Liverpooli klubi. Daniel väidab, et ta ei ole kunagi oma elus tegelenud ennustamisega,» rääkis Liverpooli pressiesindaja.