M-Spordi pealik Wilson: selline hooaja lõpp on autoralli oma parimas võtmes

«Ma ei mäleta millal me viimati läksime viimasele etapile nii võrdses punktiseisus. See on autoralli tema parimas võtmes. Ma olen väga põnevil, tahaksin juba näha, mis edasi saab,» rääkis M-Spordi pealik Wilson.

«Sebastien Ogier ja Julien Ingrassia on parimal positsioonil – edu on küll kõigest kolm punkti, aga siiski on nad MM-sarja juhtimas. Nad teavad, kuidas maailmameistriteks tulla ja kuidas Austraalias võita. Kogu meeskond toetab neid täielikult,» rääkis Wilson.