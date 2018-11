Charlie Whiting: Oconi käitumine olukorras Verstappeniga oli täiesti vastuvõetamatu

Sarnaseid kokkupõrkeid on vormel 1 sarjas juhtunud varemgi, kuid FIA sõnul erines see kokkupõrge teistes seetõttu, et Ocon põrkas kokku võistlust juhtinud Verstappeniga olukorras, kus prantslane üritas ringiga maas olles uuesti ringi tagasi võtta.

«Selliseid asju on ka varem juhtunud, aga sa eeldad, et kui keegi läheb võistluste liidrilt ringi tagasi võtma, teeb ta seda turvaliselt. Lisaks sellele peaks see toimuma puhtalt ilma võitluseta. Meile tundus, et Ocon läks aga selle koha nimel võitlema,» rääkis Whiting Motosport Weekile.