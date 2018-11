Retrovideo: Max pole esimene Verstappen, kes Brasiilias idiootse avarii korraldanud

«Ma nägin, et mulle näidati sinist lippu, nägin Montoyat tulemas, nii et tõmbasin vasakule, et ta mööda lasta. Kui ta oli möödunud, läksin tagasi ideaaltrajektoorile ja ta pidurdas väga varakult. Mul on väga kahju. Ma kuulsin, et ta juhtis võistlust, aga ma ei suutnud temast hoiduda, sõitsin otsa ja oligi kõik,» rääkis Jos Verstappen toona autospordile.