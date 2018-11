Vips võistleb nädalavahetusel Red Bulli eest

Kuigi Red Bull ei teatanud värskes pressiteates ametlikult Vipsi liitumisest järelkasvuprogrammiga, kinnitati, et ta võistleb nädalavahetusel koos Dan Ticktumiga Macau GP-l.

«Mind visatakse mingis mõttes tundmatusse vette, kuid annan endast kõik, et olla võimalikult hästi selleks valmis. Vaatan videoid, sõidan simulaatoril ning õpin nii palju kui võimalik,» sõnas Vips debüüdi eel.

Meeskonnakaaslaseks on Vipsil eelmise aasta Macau GP võitja Ticktum. «Pole midagi paremat kui kiire tiimikaaslane. Dan võitis eelmisel aastal ning tiimil on Macaus kogemusi – sellest peaks minu jaoks piisama. Tunnen end igatahes hästi,» jätkas eestlane. Lisaks rääkis Vips, et talle tänavaringrajad meeldivad ning Macau etapp võiks talle sobida.