Suure avarii tagajärjel vormel 1 sarjast lahkunud Kubica on uuel aastal taas võistlustules?

Esmalt avaldas Autosport, et Kubica on saanud Williamsi meeskonnalt lepingupakkumise ning pärast 2011 aastal tehtud karmi avariid võib poolakas siiski taas kõrgesse konkurentsi naasta. Hiljem küll Autosport võttis veidi oma sõnu tagasi, väitses lihtsalt seda, et Kubica on üks valikutest.

Seejärel ilmus meediasse uudis, et Kubicat ihaldab ka Ferrari kuid kõigest testisõitjaks, kes masinat arendaks. Ise lausus Kubica selle peale: «See on raske otsus. Kindel on see, et ma saan tulevikus selle alaga tegelada. Küsimus on selles, kas ma tahan olla pigem võidusõitja või mitte.»

Ka Saksamaa erinevad väljaanded vihjasid eelmisel nädalal sellele, et Kubica ühineb Williamsiga. Auto ja Motosport julges välja öelda, et Kubica tagasitulek sarja on 90% kindel. Williamsi üheks sõitjaks on kinnitatud George Russell, mis tähendab seda, et Kubica konkurendid teisele kohale on Sergey Sirotkin ja Esteban Ocon.