Neuville'i kaardilugeja: meil on Ogier'ga võrreldes poole suurem eeldus tulla maailmameistriteks

«Tõesti on käimasolev hooaeg läbi aastate üks huvitavamaid. Mul on hea meel, et meie oleme üks osa sellest ja saame Austraalias lahingut anda,» rääkis Gilsoul enne Austraalia rallit oma mõtetest Belgia väljaandele.

«MM-tiitli heitlusesse on alles jäänud peale meie ka Sebastien Ogier ja Ott Tänak. Kui rääkida tõenäosusest tulla maailmameistriks, siis usun, et meie võimalused võita MM-tiitel on umbes 60%, Ogier'l 30% ja tänakul ehk 10%,» avadas Gilsoul arvamust.

«Kui punktiseis peaks võrdne olema, siis läheb lugemisele see, kes esimesena ralli võitis ja seda tegi Ogier Monte-Carlos. See tähendab, et tegelikult ei piisa meile kolmest punktist tema vastu, meil on nelja vaja,» avaldas Gilsoul.