Toyota spordidirektor on Austraalia ralli eel optimistlik

Enne viimast rallit edestab Sebastien Ogier (M-Sport) sõitjate arvestuses Thierry Neuville’i (Hyundai) vaid kolme ja Tänakut (Toyota) 23 punktiga. «Selleks, et Ott tuleks maailmameistriks, vajame ka teiste abi. Aga kõik on endiselt teostatav ja meie teeme kõik endast oleneva, et see eesmärk saavutada,» sõnas Lindström Austraalia ralli Facebooki leheküljele.