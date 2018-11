Ago Markvardt Kristjan Ilvesest: tema suusatamise tase on teinud pika sammu edasi

Miks toimub kahevõistluse MK-etapp Eestis alles nüüd? «Sellel on kindlasti mitmeid põhjuseid. Meil olnud siiamaani sellist tippu, kelle pärast seda võistlust teha Eestis. Täna on meil Kristjan Ilves maailmas arvestatav kahevõistleja, kes võitleb ka poodiumikohtade eest,» vastas endine kahevõistleja Markvardt. «Ootame, et sellel aastal on Seefeldi maailmameistrivõistlustel tehtud samm edasi.»

Markvardt on suvel ja sügisel olnud Kristjani tegemistega kursis. «Kristjan on teinud väga tublit tööd ja tema suusatamise tase on vähemalt suviste võistluste põhjal pika sammu edasi teinud. Vahepeal oli võib-olla probleeme hüppemäel, aga see on ka normaalne, sest kui kahe ala juures ühte rohkem harjutada, siis teine tahes-tahtmata natukene järgi annab. Aga ma usun, et see pole praegusel hetkel enam suur probleem.»