Leicesteri ime arhitekt asub juhendama Mattias Käidi koduklubi

Fulhamil polnud asendaja leidmisega probleeme. Jokanovici kohe võtab üle Leicester City aastal 2016 ajaloolise meistritiitlini tüürinud 67-aastane Ranieri. Klubi põhjendas Ranieri palkamist järgmiselt: «Claudio on riskivaba valik. Ta on end Premier League’is juba tõestanud ning just sellist peatreenerit Fulham hetkel vajabki.»