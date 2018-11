Graafika: spikker rallinädalavahetuseks ehk kes tuleb millal maailmameistriks

Sel hooajal on vaid korra MM-sarja esikolmik seisnud koos poodiumil - juhtus see Korsika rallil.

WRC-sarja korraldajad on ülielevil, et üle aastate on viimase ralli eel võimalus MM-tiitli võiduks kokku kolmel piloodil. Ajakirjanikele Austraalia etapi eel laiali saadetud eelvaates on välja toodud ka põhjalik Exceli tabel Sebastien Ogier, Thierry Neuville’i ja Ott Tänaku võimalike punktisaakidega.