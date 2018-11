Postimees TV: kuidas Kalev/Cramo Ühisliiga parimaks kerkis

Kokku said kalevlased eile käe ette kuuele vastase viskele. Nende seitsme mängu keskmine on veidi madalam – 4,6. Seegi on siiski liiga parim näitaja. Teisel kohal on taas Himki, kelle pallurid blokeerivad mängu peale 3,9 viset. Järgnevad Saratovi Avtodor (3,6), Kaasani Unics (3,5) ja Minski Tsmoki (3,3).