Hokimehe dopinguaine ja vabandus on sama, millega jäi vahele rattatuus Contador

Kui sportlase organismist leitakse anaboolse toimega hingamist hõlbustavat keelatud ainet klenbuterooli, on levinud vabandus, et see sattus organismi läbi saastunud lihatüki. Nõnda käitus praegu Eesti hokikoondislane Marko Kettunen ja sama proovis kümnendi algul rattaäss Alberto Contador.