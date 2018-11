Lewis Hamiltoni järgmine siht on kosmiline

«Nimekirja tipus on iga aasta olnud MM-tiitli võitmine. Sellest pole miski kunagi kõrgemal paiknenud,» rääkis ta BBC-le. «Teistest unistustest … Ma tahtsin alati Ayrton Sennaga kohtuda, aga ei saanud seda kunagi.»

Senna on alati olnud Hamiltoni suur iidol ja kui mees murdis legendaarse brasiillase kvalifikatsioonivõitude rekordi, kinkisid Senna lähedased talle liiga vara siit ilmast lahkunud vormelitähe kiivri. See meene tõi Hamiltonile pisarad silma.

Hamilton seab vaikselt sihte ka selleks ajaks, kui ta kord oma sportlaskarjäärile joone alla tõmbab. Juba praegu on ta otsapidi seotud muusika- ja moemaailmaga, aga tema tulevikuplaanid on hoopis kõrgemad.

«Õppida selgeks uus keel, lugeda rohkem raamatuid, leida aega, et minna kuhugi perega ja teha midagi spontaanset,» loetles ta ja jõudis siis huvitava ideeni. «Ma jumaldan kosmost. Oleks väga äge kosmosesse minna. See on veidi hullumeelne unelm.»