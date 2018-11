Postimees Austraalias. Järveoja: lõpuks on ju ka rallivõit väga tähtis

«Muidugi oleneb, kui palju vihma tuleb. Kui tuleb mõistlikult, siis võib see meile hea olla ning tõmbab homseks tolmu maha. Hannes (Toyota ilmaennustaja Hannes Tõnisson – toim) ütleb, et kindlus puudub. Üle 24 tunni pole siin mõtet ette mõelda,»selgitas ta.

Keerulised ilmaolud raskendavad ka rehvivalikut. Järveoja sõnul tuleb lihtsalt reedel pihta hakata ning vaadata, mis saab. «Kui nädal aega vihma sajaks, võiks ka kaheksa rehviga selle ralli lõpuni sõita. Aga kui ilm on vahelduv, tuleb mõelda, kuidas saab neid kõige optimaalsemalt kasutada. Siin ei saa vaadata mitte ainult päeva kaupa, vaid isegi ringi kaupa. Pärast reccet võib kindlasti öelda, et katsetel on palju lahtist kruusa ning kindlasti saab libe olema.»