President Kaljulaid: lukus spordiväljakud lapsi liikuma ei pane

«Nii nagu raamatute olemasolu teismelise kodus mõjutab tema vaimset võimekust, on ka laste ja noorte liikumisharjumuste kujunemisel kodul hindamatu roll. Kas vanemate igapäevarutiin lõpeb õhtul kodus teleka ees või võetakse vähemalt paar korda nädalas ette ka ühiseid jalutus- jooksu- ja matkaretki?» küsis riigipea ja lisas, et just vanemate eeskuju määrab selle, kuidas lapsed täiskasvanuna oma tervisega ümber käivad ja milliseks kujuneb Haigekassa koorem tulevikus kulude osas, mida saaks tervemini elades ära hoida.