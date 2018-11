Levadia peatreener: tahan näha noori poisse unistamas meie meeskonnas mängimisest

«Lõppenud hooaeg pakkus palju positiivset. Minule kui treenerile on väga oluline, et meil on klubis loodud toimiv struktuur ja süsteem, mis rajavad teed heade tulemuste saavutamiseni,» on Rogic Levadias rahul.

Ta lisas: «Nelja aasta pikkuse vaheaja järel tõime klubisse kaks trofeed – Eesti karika ja superkarika. Paljud mängijad saavutasid lõppenud Premium liiga hooajal oma karjääri silmapaistvaimad statistilised näitajad. Eriti valmistab mulle rõõmu noorte mängumeeste areng – poisid hakkavad üha paremini mõistma professionaalsuse olemust, mis on jalgpallis ainus tee edasiminekuks.»

Levadia peatreener Aleksandar Rogic lähitulevikust: ​«FC Levadial on 20 aastat kuulsusrikast ajalugu koos arvukate trofeedega. Loodan südamest, et järgmised 20 aastat on veelgi paremad ja edukamad kui eelmised.

Peame ehitama oma klubi ajalugu ja institutsioone, mis on lähedalt seotud kogukonnaga. Tahan näha noori poisse unistamas meie meeskonnas mängimisest.

Tahan, et loome imidži ning standardi oma käitumise, professionaalsusele ning mänguga, mis on heaks eeskujuks teistele klubidele. Seda on lihtne öelda, aga sugugi mitte teha. Luban meie fännidele, et annan endast parima.»