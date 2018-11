Hyundai andis Neuville’ile tiitlijahiks võimsa jokkeri

Üldiselt ei tohi meeskonnad aasta jooksul oma masina mootoris suuri uuendusi ette võtta. Igal tiimil on kasutada aga hooaja peale üks «jokker», mis lubab neil kasutusele võtta uue lahenduse. Millal seda kasutatakse, on iga meeskonna enda otsustada ja Hyundai lõi trumbi lauale nüüd – Neuville’i masina mootoril on ümberdisainitud kolvipead, mida pidanuks i20 võistlusmasinatel nägema alles tulevast aastast.

«Reeglite järgi tohib neid kasutada vaid ühel mootoril, nii et me panime selle Thierry masinale,» selgitas tiimiboss Michel Nandan, miks nad otsustasid viimasel rallil jokkeri käiku lasta. «Kui sa oled tiitlijahis sellises olukorras, siis pead andma endast kõik võimaliku.»

Täiesti uute juppidega tiitli saatuse otsustavale rallile vastu minna näib riskantne, sest võistlusolukorras pole neid kordagi katsetatud. Nandan on aga veendunud, et uus mootor peab Austraalia valule vastu. «Oleme kõik kestvustestid läbinud, mootor on testipingil küllalt töötanud ja läbinud nüüdseks ka autos kolm-neli testi,» sõnas rallitiimi juht.