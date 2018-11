Postimees Austraalias. Latvala: kui Meeke vallandati, hakkasin pelgama

Ütleme nii, et Sebastien ei keskendu nii palju detailidele kui Ott. Muidugi, autoroolis ja rallirajal on Seb väga keskendunud, aga väljaspool seda ei pööra ta väikestele nüanssidele nii palju tähelepanu. Samas on nad ka väga sarnased. Nad on mõlemad uskumatult sihikindlad ja kohati hullumeelsed töörügajad.

Ott on mees, kes ei näita emotsioone välja. Ta on veidi vaikne. Tõsi, ta räägib, kui tahab, ent kaugeltki mitte nii palju kui mina (naerab). Aga ükskõik mida ta ka ei tee, on tal suurepärane keskendumisvõime. Tegelikult on Ott ikka väga tore inimene. Kui talt midagi küsida, annab ta alati ausa vastuse. Ja see kiirus! Muidugi on ta kõik need aastad olnud erakordselt kiire, aga viimastel aastatel on pusletükid paika loksunud. Ta on küll kiire, aga nüüd on tal ka järjepidevust.