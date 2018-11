Team Estonia missioon: edukas taustsüsteem viib medalivõitudeni

Projekti üks eestvedajaid, Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee liige Karol Kovanen sõnas hakatuseks: «Vaidlesime täitevkomitees sel teemal. Oi kui palju vaidlesime! Täna on meil spordisüsteem, aga see on poolik. See tähendab, et pool on olemas ja teine pool on puudu. Oleme küll maailmaspordi rongil, aga kahjuks viimastes vagunites. Meie eesmärk on luua eeldused, et laadida ühiskond uute emotsioonide ja ootustega.»