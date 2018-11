Kas vananevas jalgpallikoondises on käes aeg põlvkondade vahetuseks?

Eesti U19-koondise loots, hiljuti Tallinna Kalevi peatreeneri toolilt lahkunud Argo Arbeiter avaldas teisipäevases Õhtulehes veendumust, et just Rahvuste liiga peaks olema koht, kus noored vette visata. «Kui mängid Kurrunurruvutisaare võistkonnaga ja võidad arvulise ülekaaluga, kas see on siis näitaja, et mängija saab hakkama?» põrutas Arbeiter.

Ta lisas, et noorte põllule pääsemine on paratamatu siis, kui vanemad pallurid lõpetavad või enam hakkama ei saa. Kuid alagrupis, kus tuli heidelda Soome, Kreeka ja Ungariga, ta seda ei näinud.

Lõppenud meistriliiga hooajal Tartu Tammeka kuuendaks tüürinud Kaido Koppel tõdes, et teemal «noored ja koondis» on kaks poolt. Ühest küljest on selge, et riigi koondis on esindusvõistkond, kuhu peavad kuuluma vanusest sõltumata vaid parimad, mitte koht, kus katsetada. «Kui mõni noor on piisavalt tasemel ja vanast mängijast parem, väärib ta muidugi võimalust,» lisas Koppel.