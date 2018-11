Johaug on tagasi: dopingukaristusest prii norralanna võitis avastardi kindlalt

Mis Johaugiga juhtus?

CAS otsustas karistada Johaugi 18-kuulise võistluskeeluga, mille alguseks arvestati 18. oktoober 2016. Võistluskeeld kestis seega 2018. aasta 18. aprillini ja jättis Johaugi eemale Pyeongchangi taliolümpiamängudest.

Johaug väitis, et dopingaine klostebool sattus tema organismi läbi treeneri ostetud kreemi, mida ta kasutas päikesepõletuse saanud huulte võidmiseks. Norra Olümpiakomitee määras Johaugile karistuseks 13-kuulise võistluskeelu, mis lõppenuks tänavu 18. novembril ja lubanuks norralannal olümpial võistelda. FIS esitas 6. märtsil selle osas CASile kaebuse, mille kohtunike paneel koosseisus Romano F. Subiotto (Suurbritannia), Markus Manninen (Soome) ja Jeffrey G. Benz (USA) pärast 6. juunil peetud istungit rahuldas.

CASi paneel põhjendas karistuse karmistamist nõnda: «Pärast täielikku tutvumist kaasuse materjalidega leiab paneel, et preili Johaug ei kontrollinud kasutatud ravimi pakendit, kus oli kirjas nii keelatud aine toote koostisosade seas kui ka eraldi dopinguhoiatus. Säärased tegemata jätmised tõid kaasa antidopingureeglite rikkumise, mis rikkus sportlase senise puhta registri.

Paneel rõhutas, et seoses kohustusega tagada antidopingureeglite järgimisel võrdne kohtlemine, tuleb rakendada proportsionaalset karistust, mis peegeldab rikkumise tõsidust. Paneel märgib, et antud kaasuses, kus jutt käib mitte-tähtsast veast, sätestab 2015. aasta maailma antidopingukoodeks 12-24-kuulise võistluskeelu. Paneel leidis, et antud kaasuses on õiglaseks karistuseks 18-kuuline võistluskeeld.»