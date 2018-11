Jimmy Butler – otsustav tükk pusles

Philadelphia Sixers ei kuulu ehk korvpalliraamatu kaanele. See on reserveeritud põlisele võitluspaarile Lakers–Celtics, kellest esimesel on üks tiitel vähem, see-eest korvpalli suurkujusid rohkem. Tiitellehelt leiame Chicago Bullsi, Golden State Warriorsi, võib-olla ka Detroit Pistonsi «Pahad Poisid».