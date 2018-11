Northug pilkas Rootsi suusakoondist: nagu kehv kommikott, aga sööd seda, mida antakse

«See on nagu Gott & Blandati kehv kommikott,» viitas Northug NRK-le antud kommentaaris tuntud magusatootja toodangule. «Mitte midagi head pole, aga sööd seda, mida antakse. Tegu on Rootsi ajaloo kõige õnnetuma koondisega. Kahju, et neil asjad nii kehvasti on.»

«Tore, et ta ikka meie peale mõtleb,» muigas vastuseks Rootsi koondise peatreener Rikard Grip, kellelt NRK vastulauset palus. Ent ta möönis, et põlvkondade vahetus on tõepoolest keeruline. «Peame olema kannatlikud ja laskma noortel sportlastel end tõestada, et nad saaksid tipus kanda kinnitada. Töö peab olema süstemaatiline ja suunatud pikaajalisele edule. Usume, et meil on suusatajaid, kes suudavad sel hooajal häid tulemusi näidata. Aga tõsi, et meie koondis ei ole tänavu väga tugev,» tõdes Grip.