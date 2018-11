Ranieri plaan Fulhami päästmiseks on ehtitaallaslik

Daily Mail vahendab tsitaadi jätku: «Meile itaallastele on oluline värav puhtana hoida.»

Seega, Ranieri Fulham ehitab oma mängu üles tugevale kaitseliinile. Aga mitte ainult. «Kui mängida kaitsest lähtuvalt tähendab see ka ründajaid – on oluline, et kõik selles osaleksid.» Ranieri tõi näiteks hiljutise kaotuse Liverpoolile: «Vaadake Liverpooli: nende esimene värav sündis väravavahist – pikk sööt ja värav. Kõik peavad töös osalema.»