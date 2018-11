Rõhutan kohe, et see pole öeldud sooviga Kalju tiitlit mingilgi moel pisendada või alavääristada. Meeskond, kes ei kaota hooaja jooksul ainsatki kohtumist, on esikohta kahtlemata väärt. Kuid sellegipoolest torkab silma, et paljude argumentide põhjal poleks nemad tänavu pidanud karikat pea kohale tõstma.