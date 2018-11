Maailmameistrite hävitaja Holland alistas Prantsusmaa ja saatis sakslased astme võrra allapoole

🇫🇷 World champions France suffer their first defeat in 16 matches... #NationsLeague pic.twitter.com/dr83YBEs26

Prantsusmaal on nüüd A-divisjoni 1. grupis kirjas 7 punkti, ent nad on kõik kolm mängu pidanud. Holland on kuue punktiga teine ja Saksamaa 1 punktiga kolmas, mis tähendab, et sakslased langevad sõltumata esmaspäeval peetava Saksamaa-Hollandi mängu tulemusest astme võrra allapoole B-divisjoni. Holland säilitas aga võimalus alagrupp võita ja play-off'i pääseda. Seejuures piisab neile Saksamaa vastu isegi viigist, kuna võrreldes Prantsusmaaga ollakse omavaheliste mängude osas plussis.