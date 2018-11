Postimees Austraalias. Järveoja intsidendist hirvedega: loodetavasti on neil kõik hästi

Järveoja selgitas juhtunut lähemalt: «Mina vaatasin legendi ning järsku Ott pidurdas. Tõstsin pilgu üles ja vaatasin, et väikesed hirvepoisid on teel. Kahjuks tuli vist ema hiljem veel üle tee, kergelt riivasime teda, aga loodetavasti on neil kõik hästi. Muidugi kui sõidad pihta, siis ei tea, mis autoga juhtus, aga õnneks jäi auto terveks. Aero on meil tugev.»