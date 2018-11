Kohtunike sõimamine tõi tippklubi omanikule kaela hiigeltrahvi, ees ootab kohus

Suure suu poolest tuntud Giannakopoulos sattus järjekordsesse skandaali 9. novembril peetud Panathinaikose ja Olympiacose kohtumise käigus. Pärast mängu esitas hispaanlasest peakohtunik Miguel Angel Perez raporti, kus märgiti ära, et väljaku ääres istunud Panathinaikose ametnikud sõimasid korduvalt kohtunikke räigete sõnadega («Mine *****, me ****** su ema»), avapoolaja järel astus aga kohtunike juurde Giannakopoulos ja kuulutas: «Teame kõike. Mitu korda... teame, et olete pannud kakskümmend tuhat. Poolakas pani kakskümmend tuhat ja itaallane pani kakskümmend tuhat. Mitu korda. Ainult itaallane on aus. Saadame kõik Bertomeule ja Stokesile.»