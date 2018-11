Stsenaariumid viimaseks rallipäevaks – Tänaku tiitlišanss on sama suur kui kükitav mannatera

Tänasest kuuest kiiruskatsest viimane on Power Stage, kus jagatakse välja kuni viis lisapunkti. Et hetkel on Ogier edu kuus punkti, on kõik prantslase kätes: kui viiekordne maailmameister ja tema M-Sporti Ford Fiesta WRC vastu peab, pole teistel meestel võimalust. Ilmselt nii lähebki.

Et Tänakul ja/või Neuville’il tekliks võimalus MM-tiitliks, peab Ogier vähemalt ühe koha võrra kukkuma. Ogier edu lähima jälitaja ees on hetkel 19,8 sekundit, aga selleks on meeskonnakaaslane Elfyn Evans, kes teda kindlasti ei ohusta. Kaheksas koht kuulub Neuville’ile kes kaotab Ogier’le aga juba 50,4 sekundit ehk puhta sõiduga on tiitlikaitsjat ohustada võimatu.

Seega peavad Hyundai ja Toyota mehed jääma lootma Ogier sõiduveale, mis on üliebatõenäoline, kuna prantslasel pole peal survet riske võtta, või Fiestat ja/või selle Michelini rehve tabavale probleemile. Kõige tõenäolisem näib viimane.

Juhul kui Ogier’d peaks tõesti mingi vähemalt minutilise ajakaotusega häda tabama, aga see ei ole piisavalt hull, et teda täiesti rivist lüüa, saab ta tõenäoliselt ralli kokkuvõttes seitsmenda koha – sest Neuville’i selja taga on kolmas M-Sporti mees Teemu Suninen ning siis kolm ja pool minutit tühja maad Craig Breenini. Sealjuures on loogiline, et Evans laseks Neuville’i koos Ogier’ga endast mööda, sest nii saab küll belglane rohkem punkte, aga teda on punktikasel lihtsam alistada kui Tänakut – ja võrdsete punktide korral edestaks Ogier kindlasti Hyundai meest.

Sellisel juhul näeks punktiseis välja selline:

Ogier 210 Neuville 209 Tänak 206

Maailmameister selguks punktikatsel – Tänak vajab kiireimat aega ja seda, et järgmised kaks kohta täidaksid ta tiimikaaslased Esapekka Lappi ja Jari-Matti Latvala. Sellisel juhul edestaks ta igal juhul Neuville’i. Ogier ei tohiks aga punktikatselt saada üle ühe punkti. Juhtub Neuville saama neljanda ja Ogier viienda aja, lõpetaks kõik mehed hooaja kokkuvõttes 211 punkti peal ja MM-tiitel kuuluks rohkem rallivõite saanud Tänakule.

Aga see pole veel kõik! Lisakaardi saab selles olukorras lauale lüüa veel Hyundai – hetkel kolmandat kohta hoidev Hayden Paddon peaks võtma kahe minuti jagu karistusi, aga see tooks Neuville’ile kaks lisasilma. See tähendab, et Hyundai ei usu enam, et Tänak või Latvala pange paneb ja nad annavad meeskondlikus tiitlivõitluses alla.

Neuville 211 Ogier 210 Tänak 206

Sellisel juhul peaks Tänak kindlasti viimase katse võitma, Neuville ei tohiks ühtegi punkti teenida ja Ogier mitte üle ühe.

Juhtub Ogier aga mingil põhjusel täiesti rivist langema, selgitaksid maailmameistri Tänak ja Neuville kahekesi. Ogier kadumise järel ei peaks Evans kohti loovutama ehk punktitabel oleks:

Neuville 207 Tänak 206 Ogier 204

Tänakul piisaks sellisel juhul MM-tiitliks punktikatsel millegi võitmisest ja Neuville’i edestamisest.

Peaks Hyundai Paddoni alla kukutama, vajab Tänak abi tiimikaaslastelt, et Neuville’i punktisaak oleks tema omast Power Stage’il kolme silma võrra pisem.

Kõik eelnev kehtib juhul, kui Latvala, Mads Östberg, Paddon ja Lappi teel püsivad ning suuri ajakaotusi ei teeni.