Lionel Messi andis jalgpallisõpru aastaid vaevanud küsimusele viimaks elegantse vastuse

See küsimus on saanud ammu osaks tänapäevasest jalgpallifolkloorist, mida eriti armastavad levitada Inglismaa vutisõbrad, kelle meelest mängitakse seda «õiget» jalgpalli vaid udusel Albionil, mitte Hispaania päikese all. «Ta» on muidugi ei keegi muu kui Lionel Messi, meie aja üks paremaid jalgpallureid. Nüüd on argentiinlane lõpuks ise sellele poollõbusale-pooltõsisele arvamusele väärika vastulöögi andnud.