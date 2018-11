Kuuenda tiitli poole liikuv Ogier tahaks ajas tagasi minna

«Ei ole lihtne hommik olnud. Nagu oli oodata, oli pidamist väga raske prognoosida ja see muutus pidevalt,» kommenteeris Ogier pühapäevaseid katseid, mis on paduvihmade poolt märjaks ja libedaks muudetud. See tähendab, et eksimused ja suured ajavahed on lihtsad tulema.

Ogier elu teeb raskemaks, et Thierry Neuville üritab talle 40 sekundi kauguselt survet avaldada. Ise katsele startides pole tal aga aimugi, kuidas kuus minutit varem startinud belglasel läinud on ja mida ta peab vastamiseks tegema.

«Ma oleksin väga rahul, kui oleksime tagasi ajas, kus teame autos teiste vaheaegu, et saaks sättida,» ihkas Ogier. Tänapäeval ei tohi meeskond keset katset aga sõitjatele teiste soorituste kohta infot anda. «Praegu on sul tunne nagu sa ei pinguta piisavalt ja selle peale oled järgmises kurvis täiesti risti. Lihtne see pole.»

Hommik läks Ogier’l tegelikult hästi ja viimase 40 võistluskilomeetri eel on tema edu Neuville’i ees 40 sekundit – enam kui küll. Kui Ogier ise ei eksi ja tema Fiesta koos püsib, tuleb meistritiitel talle. Raskelt.

«Taevas pole jätkuvalt päris pilvitu. Ma loodan, et ei ole vahepeal vihma juurde tulnud,» sõnas Ogier ja sai siis aru, et vihmavalangud on tõesti katsetest üle käinud. Selle peale jäi tal vaid naerdes ohata: «Tundub, et tuleb võidelda, et see tiitel kätte saada. Jälle.»