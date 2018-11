Tänak ei tee heitlusest Latvalaga suurt numbrit, soomlane tahaks hirmsasti rallit võita

«Oli väga keeruline hommik, sest täiesti juhuslikud kohad olid libedad,» nentis Tänak, et kruusa märjaks kastnud vihm on olud väga raskesti loetavaks teinud. «Üks selline koht korraldas meile tõelise üllatuse ja nii ongi. Auto viga ei saanud, nii et kõik on korras.»