Van Dijk: mulle Sergio Ramos ei meeldi

Ka Van Dijk on arvamusel, et Ramos pole parim kaitsemängija maailmas. «Ta on hea ja ma austan tema saavutusi, kuid ta pole seda tüüpi mängija, kes mulle meeldiks. Ta pole parim,» ütles Van Dijk.

Küll aga imetleb hollandlane Ramose meeskonnakaaslast. «Raphael Varane on minu lemmik. Ta on suurepärane kaitsja, kes on veel noor ning arenemisvõimeline. Tema kaitsemäng on teistsugune, sest ta väldib juba eos olukordi, kus peab vastaselt palli ära võtma,» ütles Van Dijk.