Video: Eesti vägilane surus rinnalt pea veerand tonni

EMV klassikalises lamades surumises kokkuvõte: I katse 75 kg II katse 77.5 kg III katse 80 kg (videol) Juuniorite, oma kaalu ja naiste absoluutne võitja. Uus eesti rekord juuniorite ja avatud klassis. Olen õnnelik. The end!

A post shared by Ave Tüür (@tyyry) on Nov 17, 2018 at 2:57am PST