Zenit alustas teist poolaega korraliku vahespurdiga ja valitsev Eesti meister ei leidnud sellele rohtu. Ise püsiti kuival ligi viis minutit ja ehkki Zenit selle ajaga veel otsustavat vahet sisse ei käristanud, väsisid üheksa mehega mänginud kalevlased lõpuks nende tagaajamisest. «Mul on väga kahju, et me ei suutnud võita. Meil oli selleks võimalus. Tahtsime väga siin võita, aga kaotasime teisel poolajal mängu üle kontrolli,» rääkis Kalevi peatreener Donaldas Kairys tund pärast lõpusireeni Postimehele.