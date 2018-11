Postimees Ateenas. Kangelaseks kerkinud Sergei Lepmets: see oli mu karjääri raskeim mäng

«Emotsioonid on muidugi suurepärased, oli pingeline mäng ja tuli teha palju tõrjeid. Väga raske mäng oli, peaaegu kõik 90 minutit toimus tegevus meie platsipoolel. Tegelikult võib öelda, et see oli mu karjääri raskeim mäng. Arvan, et kasutasin endale antud võimaluse sajaprotsendiliselt ära, tegin häid tõrjeid ja tuli võit,» võttis päevakangelane kohtumise kokku.