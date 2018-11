Tiitel leevendas jaapanlaste iidoliks kerkinud Tänaku valusat pettumust

Laupäeva hommikul tekkis Toyota Yarisel käigukastiprobleem, mille tõttu pidid eestlased auto kinnisest parklast hooldusalasse lükkama. Mure lahendatud, põrgati päeva avakatsel kokku hirvedega. Ent siis läks Tänak oma teed. Ja tõestas jälle, et on tänavu rakett, mees teiselt planeedilt – ta jäigi sel hooajal ainsaks meheks, kes suutnud kiiruskatseid (tänavu tervelt 70!) võita igal 13 rallil. Meeles mõlkus nii individuaalne kui ka võistkondlik MM-tiitel. Seda enam, et konkurendid pakkusid võimalust: Thierry Neuville lõhkus rehvi, Sebastien Ogier maadles rajapuhastamisest tingitud probleemidega.