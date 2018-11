Kuues järjestikune tiitel on kõva sõna, ent prantslane ise tunnistas, et tänavu oli tegu väga raske katsumusega. Mehhiko rallil võeti ära tema punktikatse võit, Sardiinia rallil trahviti teda ja Julien Ingrassiat ajakaardi unustamise tõttu 5000 euro suuruse rahatrahviga ning punktide tingimisi äravõtmisega. Tuleb meeles pidada, et teinuks Ogier-Ingrassia veel mingisuguse eksimuse, kaotanuks nad FIA reeglite järgi 22 punkti. Lisaks veel Türgi rallil kogetud draama – purunenud õõtshoob, ajatrahv, väljasõit – ning Ogier võinuks suu tiitlist puhtaks pühkida. Ent järjepidevus ja soov M-Sportiga korralikult hüvasti jätta sundis teda pingutama.