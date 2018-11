EMiks toodi Eestisse kolm tonni kive

Laiemalt on curling ehk maakeeli jääkeegel veel vähe tuntud spordiala. Siin on mõned põnevad faktid curlingu ja Eestis toimuva EMi kohta.

1. Curlingu kivid on tehtud ainulaadsest graniidist

2. Ühe mängu jooksul libiseb mängija mööda jääd 3,5 kilomeetrit

3. EMi tarbeks on Eestisse toodud kolm tonni curlingukive ja 20 tonni erinevat tehnikat

Võistluse kivid on toodud spetsiaalselt Šotimaalt ning neid on A ja B grupi mängudeks kokku 10 komplekti. Igas komplektis on 16 kivi ehk kokku on Eestisse toodud 3 tonni curlingukive. Lisaks on võistluse tarbeks Eestisse toodud 20 tonni erinevat tehnikat - valgustust, veepuhastusüsteeme, jää ettevalmistamise masinaid ja palju muud.